В Луганской области нашли тела 14-летней девушки и парня – детали

На месте происшествия работают полицейские / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Новодружеск Луганской области нашли тела 19-летнего парня и 14-летней девушки. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай в Facebook.

Полицейскими установлено, что погибшая 14-летняя – ученица одной из школ города.

Детали

Сегодня, 18 февраля, в полицию Лисичанска поступило сообщение об обнаружении двух тел у дома по ул. Грушевского города Новодружеск.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты, криминалисты, кинологи, сотрудники ювенальной превенции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

В Киеве возле жилого дома нашли труп

В Киеве на улице Ивана Выговского нашли тело.

По предварительной информации, тело принадлежит девушке. Его обнаружили в поле, недалеко от жилого дома на улице Ивана Выговского, 24в. На месте инцидента работали правоохранительные органы.

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