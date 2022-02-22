Под Киевом мужчина ранил ножом беременную жену (фото, видео)

В Киевской области мужчина едва не убил беременную жену. Фото: коллаж "Сегодня"

В Боярке Киевской области 34-летний мужчина нанес своей гражданской жене телесные повреждения ножом. Женщина находится в положении.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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Подробности ЧП

20 февраля возле одного из супермаркетов мужчина ударил ножом свою супругу. На место происшествия сразу приехали полицейские и медики.

Как выяснилось, ночью беременная женщина вместе со своим сожителем были возле магазина. Между мужчиной и незнакомыми людьми возник конфликт, во время которого супруг ударил ножом свою гражданскую жену.

В каком состоянии пострадавшая?

С ранением грудной клетки 31-летнюю пострадавшую доставили в Киевскую областную клиническую больницу, где ее прооперировали.

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Мужчину задержали

Сейчас мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя. По данному факту возбуждено уголовное производство. Теперь злоумышленнику грозит срок от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Мужчина ранил беременную жену. Фото: полиция Киевской области

Во Львовской области мужчина жестоко убил беременную жену

Во Львовской области в одном из сел Самборского района 10 декабря произошла трагедия. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил свою беременную жену ножом.

Во время конфликта мужчина несколько раз ударил жену ножом, нанеся смертельные ранения, после чего пытался перерезать себе горло.