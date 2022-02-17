Не понравилось, как встретила с работы. Под Киевом мужчина жестоко убил жену

Супруги сначала поссорились по телефону, а впоследствии началась потасовка

Мужчина забил жену до смерти. / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Бровары Киевской области произошла ссора между гражданскими супругами. В результате 37-летний мужчина забил свою жену до смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Гражданские супруги из Винницкой области приехали в Бровары на заработки. В день трагедии между сожителями возник словесный конфликт по телефону, который продлился по возвращении мужчины с работы. Он утверждает, что женщина встретила его после работы пьяной.

Во время ссоры злоумышленник несколько раз ударил 40-летнюю женщину в лицо, а затем толкнул ее. Пострадавшая упала на пол, разбила голову, а впоследствии из-за полученных травм скончалась.

Что будет с убийцей

У пары осталось двое несовершеннолетних детей, которые живут с бабушкой в Винницкой области.

Полиция задержала мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи за процессуального руководства прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Во Львовской области муж жестоко убил беременную жену

Во Львовской области в одном из сел Самборского во время конфликта мужчина несколько раз ударил свою беременную жену ножом, нанеся смертельные ранения, после чего пытался перерезать себе горло.

10-летняя девочка сбежала к бабушке с дедушкой и рассказала им о том, что происходит дома, а они в свою очередь сообщили о происшествии полицейским. Когда полицейские приехали на место происшествия, обнаружили мертвой 31-летнюю беременную местную жительницу. Ее 40-летний мужчина с раной в области шеи был госпитализирован.

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