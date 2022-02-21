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У Кривому Розі чоловік підпалив кохану

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 лютого, 13:29
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У пари стався конфлікт. Постраждалу госпіталізували у лікарню
На Дніпропетровщині підпалили дівчину - вона у лікарні. Фото: колаж "Сьогодні"
На Дніпропетровщині підпалили дівчину - вона у лікарні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік підпалив свою дівчину. Постраждала залишилася живою.

Про це повідомляє видання "Свої".

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Деталі НП

20 лютого у Тернівському районі на вулиці Перлинній між нетверезими коханими стався конфлікт. Під час сварки 35-річний чоловік запальничкою підпалив волосся 28-річній співмешканці.

Постраждалу госпіталізували у лікарню. У неї обгоріли обличчя, голова та руки.

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Квартира, в якій стався підпал. Фото: "Свої"

Підпал вагітної дівчини у Кривому Розі

Стали відомі нові подробиці моторошної події у Кривому Розі, де 17-річний хлопець підпалив свою вагітну співмешканку.

"У дівчини 50% тіла в опіках, вона перебуває в лікарні у важкому стані. У поліції зараз навіть немає можливості опитати її, щоб з'ясувати причину конфлікту. Про її дитину відомо, що вона не постраждала", – розповіла "Сьогодні" речник поліції Кривого Рогу Оксана Лесонен.

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Правоохоронці затримали хлопця. За місцем його проживання провели обшук, під час якого вилучили зброю.

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