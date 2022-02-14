У Києві троє молодиків підпалили елітну іномарку (фото, відео)

Правоохоронці розшукали винуватців інциденту

Зловмисникам загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі/Фото: Національна поліція, колаж: "Сьогодні"

У Печерському районі Києва зловили групу осіб, яка підпалювала чужі автомобілі. Серед них є неповнолітні.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі

До поліції міста Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Велика Васильківська горить автомобіль. На місце інциденту виїхала бригада ДСНС та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Рятувальники загасили полум'я, а правоохоронці провели огляд місця злочину.

"Оперативники вилучили записи з камер відеоспостереження, після вивчення яких було встановлено, що єдиною ймовірною причиною пожежі був підпал автомобіля. Також з’ясовано, що до скоєння злочину причетні троє осіб, які розподілили між собою ролі. Камери зафіксували, як двоє з них облили автівку легкозаймистою речовиною і підпалили, а після втекли з місця події разом із третім спільником, який слідкував, щоб їх дії ніхто не помітив. Внаслідок загоряння пошкоджено салон та моторний відсік автомобіля" — розповів заступник начальника – начальник кримінальної поліції Печерського управління поліції Максим Письменний.

Правоохоронці розшукали зловмисників у Черкасах. Вони виявилися жителями Кривого Рогу. Один з них — 2000 року народження, інші двоє — 2004 та 2005. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. За погодженням із Печерською окружною прокуратурою затриманим повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину. Слідчі подали клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Після підпалу автомобіля зловмисники втекли/Фото: Національна поліція

Вогонь пошкодив автомобіль/Фото: Національна поліція

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Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні покращується криміногенна ситуація, попередня статистика злочинності у 2020 році найнижча за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

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