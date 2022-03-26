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В Італії чоловік підпалив українку з дитиною, яка ховалась від війни

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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26 березня, 08:05
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Між парою стався скандал і співмешканець підпалив квартиру, в якій була дівчина
Чоловік підпалив свою дівчину
Чоловік підпалив свою дівчину / Фото: Колаж: Сьогодні

В Італії співмешканець убив 23-річну українку Анастасію Бондаренко, яка приїхала туди з маленькою донькою ховатись від війни. Чоловік підпалив квартиру, де була жінка з дитиною. Дівчинку вдалося врятувати.

Про це пише OBOZREVATEL.

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Знайома дівчини розповіла, що Анастасія зустрічалася із 26-річним Дмитром Трембачем, який жив у Києві. Хлопець давно їздив на заробітки до Європи.

Влітку минулого року у Дмитра виникли проблеми із правоохоронцями. Він опинився у розшуку через наркотики.

"Настя дала йому всі свої заощадження для того, щоб він поїхав до Італії. І вона вирішила теж їхати з ним. Я дізналася про це вже в останній момент, коли вони мало не сідали в автобус. Вона так його рятувала, бо закохалася. Вони поїхали, а повернулися вже у листопаді" – сказала подруга.

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Коли 24 лютого розпочалася війна Анастасія разом із донькою поїхала до Дмитра в Італію.

Як сталося вбивство

10 березня між парою стався скандал. Внаслідок інциденту Дмитро розлив на підлозі в кухні бензин та підпалив приміщення. Вийшло так, що маленька донька українки опинилася в одному боці квартири, а Настя була заблокована у ванній кімнаті.

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На суді 5-річна донька розповіла, що вона першою помітила вогонь, а Діма тим часом сидів у іншій кімнаті та не допомагав їм з мамою рятуватися. Дівчинка кинулася кликати на поміч. Її почула сусідка та забрала, але дістатися до Насті було неможливо.

Що спричинило скандал

Як розповідали на суді в Італії, коли обирали запобіжний захід для Дмитра, Анастасія хотіла від нього піти. Причиною були його ревнощі та жорсткий характер. Він бив Анастасію і був незадоволений, що вона приїхала до Італії.

Дмитро також написав повідомлення мамі Насті: "Стерво, тепер ти їх довго не почуєш". Мама питала, що з дочкою. Потім він надіслав друге смс: "Я спалив Анастасію, можеш купити квіти на похорон".

Мама Насті зібралася та поїхала до Італії, де звернулася до поліції. Італійський суд заарештував чоловіка, хоча Дмитро збирався виїхати до Києва і казав, що його на момент пожежі не було в квартирі і він не скоїв злочин.

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