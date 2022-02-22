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СЬОГОДНІ Кримінальні новини

Під Києвом чоловік поранив ножем вагітну дружину (фото, відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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22 лютого, 11:38
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НП сталася біля одного з супермаркетів у місті Боярка. У крові зловмисника виявили 2,1 проміле алкоголю
На Київщині чоловік ледь не вбив вагітну дружину. Фото: колаж "Сьогодні"
На Київщині чоловік ледь не вбив вагітну дружину. Фото: колаж "Сьогодні"

У Боярці Київської області 34-річний чоловік завдав своїй громадянській дружині тілесні ушкодження ножем. Жінка при надії.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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Деталі НП

20 лютого біля одного з супермаркетів чоловік вдарив ножем свою дружину. На місце події одразу приїхали поліцейські та медики.

Як з'ясувалося, вночі вагітна жінка разом зі своїм співмешканцем були біля магазину. Між чоловіком та незнайомими людьми виник конфлікт, під час якого він вдарив ножем свою громадянську дружину.

У якому стані постраждала?

З пораненням грудної клітки 31-річну потерпілу доставили до Київської обласної клінічної лікарні, де її прооперували.

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Чоловіка затримали

Наразі чоловіка затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. У його крові виявили 2,1 проміле алкоголю. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі зловмиснику загрожує термін від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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Чоловік поранив вагітну дружину. Фото: поліція Київської області

На Львівщині чоловік жорстоко вбив вагітну дружину

У Львівській області в одному із сіл Самбірського району 10 грудня сталася трагедія. Під час конфлікту чоловік кілька разів ударив свою вагітну дружину ножем.

Під час конфлікту чоловік кілька разів вдарив дружину ножем, завдавши смертельних поранень, після чого намагався перерізати собі горло.

10-річна дівчинка втекла до бабусі з дідусем та розповіла їм про те, що відбувається вдома, а вони, у свою чергу, повідомили про подію поліцейським.

Коли поліцейські приїхали на місце події, то виявили мертвою 31-річну вагітну місцеву мешканку. Її 40-річного чоловіка з раною в області шиї було госпіталізовано.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

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