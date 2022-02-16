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Під Дніпром знайшли мертвого хлопчика, якого розшукували волонтери

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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16 лютого, 00:12
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Правоохоронці з'ясовують всі обставини смерті дитини
Дитина могла потонути/Фото: Інформатор, колаж: "Сьогодні"
Дитина могла потонути/Фото: Інформатор, колаж: "Сьогодні"

У Дніпропетровській області знайшли мертвого хлопчика, якого розшукували волонтери. Чому дитина померла наразі не відомо.

Про це повідомляють у спільноті волонтерської групи "Пошук зниклих дітей" у Facebook.

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Що відомо?

6-річний Ярослав Гарат зник 15 лютого. Волонтерів терміново збирали у Межівському районі села Новопавлівка, щоб вони допомогли з пошуками.

О 19:30 у Facebook повідомили, що дитину знайшли мертвою. Чому хлопчик загинув поки що невідомо, однак припускають, що він міг потонути.

Смерть на Дніпрі

У Києві втопився чоловік. НП сталася на Дніпровській набережній, 7, у Дарницькому районі.

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"На відстані 15 м від берега водолази виявили вмерзле у кригу тіло чоловічої статі. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження деблокували тіло громадянина, доставили на берег та передали службі "102", – йдеться у повідомленні.

Обставини трагічного випадку встановлюються правоохоронними органами.

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