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Може бути вбивство: у річці під Харковом знайшли тіло чоловіка

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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15 лютого, 15:19
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Знайшли тіло чоловіка у річці Уди у селі Курортне, а діставали його представники місцевої пожежної команди разом із поліцією
На місці інциденту працювали спеціальні служби / Колаж "Сьогодні"
На місці інциденту працювали спеціальні служби / Колаж "Сьогодні"

Під Харковом з річки Уди дістали тілочоловіка. Проте рятувальники стверджують, що поки що неясно, людина сама потонула або її вбили.

Про це повідомив прес-секретар ДСНС у Харківській області Євген Василенко, пише сайт Новини.Live.

Що відомо

Утопленника дістали з річки Уди у Курортному. На місце виїжджали рятувальники. Поки що невідомо, як саме помер чоловік. Є підозра, що скоєно вбивство, кажуть рятувальники.

"Рятувальники Солоницівської місцевої пожежної команди виїхали на допомогу поліції з витягування чоловіка з річки Уди у Курортному. Не впевнені, що це утопленник. Може бути і вбивство" , – розповів прес-секретар ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Що кажуть у поліції

У поліції Харківської області та у Солоницівській громаді сайту "Сьогодні" відповіли, що зараз з'ясовують обставини того, що сталося.

"Поки що немає однозначної відповіді на питання про те, чи вбили чи потонув", – відповіли нам у Солоницівській громаді, до якої належить село Курортне.

У Києві в річці знайшли тіло військовослужбовця

До поліції Києва звернулася жителька Вінницької області із заявою про зникнення її сина.На початку січня він раптом перестав виходити на зв'язок.

Завдяки записам камер відеоспостереження встановили місце, де чоловік проводжав на поїзд своїх друзів по службі, а потім зник.

У воді знайшли тіло 25-річного парубка. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство.

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