"Я кохала тебе як могла". В Одесі жінка стрибнула під потяг та залишила записку

В Одесі потяг збив жінку. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 15 лютого, в Одесі на Слобідці жінка наклала на себе руки – вона кинулася під потяг.

Про це повідомили у Telegram-каналі XYdessa.

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Що відомо?

Як стало відомо, жінка кинулася під потяг і від отриманих травм померла на місці. До того ж, загибла залишила передсмертну записку, в якій вказала, що "загнала себе у безвихідь і не бачить сенсу жити".

"Це моя ганьба. Спробуй жити без нього. Я кохала тебе, як могла. Моя безвідповідальність усьому виною", – сказано в записці.

Наразі правоохоронці з'ясовуватимуть всі обставини НП.

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Жінка в Одесі наклала на себе руки

В Одесі жінка кинулася під потяг

На станції Слобідській в Одесі жінка кинулась під потяг. За попередньою інформацією, їй відрізало обидві ноги.

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На місце події прибули лікарі, які надали первинну медичну допомогу та госпіталізували жінку.

Деталі пригоди з'ясовуватиме слідство.

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