У Києві біля мосту Метро знайшли тіло іноземця (фото)

У столиці загинув 30-річний чоловік / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у Печерському районі поліція виявила труп темношкірого чоловіка. Інцидент стався неподалік мосту Метро.

Про це повідомляють "Вартові еспресо" у Facebook.

За інформацією, чоловіка знайшли на вулиці Набережній без одягу.

Самогубство це чи вбивство з'ясовують слідчі. Фото: Вартові еспресо/Facebook

"Оголений труп чоловіка дістали з Дніпра. На вигляд йому близько 30 років. Це було самогубство чи, можливо, вбивство – з'ясують слідчі", – йдеться у повідомленні.

Тіло виявили біля мосту сьогодні. Фото: Вартові еспресо

На місці працює поліція та слідчо-оперативна група, які мають встановити подробиці трагедії.

Що кажуть у поліції

У поліції Печерського району столиці нам підтвердили інформацію про виявлення біля мосту Метро трупа темношкірого чоловіка. Тіло виявили біля мосту сьогодні. У поліції не кажуть, де саме було тіло – у воді чи на набережній.

"Поліцейські виявили труп чоловіка – його особу не встановлено. Причина смерті стане відомою після проведення судово-медичної експертизи", – повідомили в поліції Печерського району.

У Києві в річці знайшли тіло військовослужбовця

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