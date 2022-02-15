Тіло було у бетоні шість років. У квартирі Києва дочка знайшла мумію матері

На місці події працювали поліцейські / Фото: Колаж: Сьогодні

У Солом'янському районі столиці жінка виявила у квартирі тіло своєї матері, яка зникла шість років тому.

Про це написав OBOZREVAТEL.

Як виявили тіло?

Як стало відомо, Оксані Сивак у 2016 році було 43 роки. 2 січня вона нібито вийшла з дому та зникла. У жовтні 2016 року її визнали зниклою безвісти.

13 лютого 2022 року 29-річна дочка зниклої в материнській квартирі на вул. Ніжинській (Солом'янський район) на балконі знайшла ящик, залитий бетоном. З нього йшов неприємний запах, жінка викликала правоохоронців. Вони відкрили ящик – у ньому лежало муміфіковане тіло жінки.

Всі ці роки квартира не була порожньою, в ній жили. Під підозру потрапив чоловік, з яким зустрічалася Оксана – уродженець Донецької області. Його розшукують.

Що сказали у поліції?

У поліції Києва сайту "Сьогодні" підтвердили, що такий випадок справді був. Муміфіковане тіло виявили в одній із квартир у Солом'янському районі.

"На місце виїжджала слідчо-оперативна група району та головного управління поліції. На даний момент поліцейські вилучили тіло та відправили на проведення низки експертиз, щоб встановити особу померлої та дізнатися про остаточну причину смерті. За даним фактом відкрито кримінальне провадження – навмисне вбивство. На даний момент поліцейські проводять комплекс усіх необхідних заходів, що розслідуватимуть цей злочин", – повідомили в поліції Солом'янського району.

Але в поліції не називають вулицю та адресу будинку, де виявили залите в бетон тіло.

"Тіло знаходилося в квартирі в ящику. Поряд жили люди. Ми не розголошуємо адресу, де це сталося. Також особистість загиблої досі не ідентифікована. Тіло виявили мешканці квартири, коли робили ремонт", – повідомили в поліції Солом'янського району.

У Києві біля житлового будинку знайшли труп

У Києві на вулиці Івана Виговського знайшли тіло.

За попередньою інформацією, тіло належить дівчині. Його виявили у полі, неподалік житлового будинку на вулиці Івана Виговського, 24в. На місці інциденту працювали правоохоронці.

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