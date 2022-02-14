Розстріл сімох ветеранів АТО під Житомиром: суд перенесли

Адвокати обвинуваченого у розстрілі ветеранів війни з РФ заявили, що у чоловіка проблеми зі здоров'ям / Фото: Колаж: Сьогодні

У травні 2020 року у Житомирській області було розстріляно сімох ветеранів війни з РФ, які приїхали відпочити та порибалити на місцевому ставку. Сьогодні, 14 лютого, під час судового засідання у справі про вбивство, обвинуваченого Анатолія Захаренка госпіталізували.

Про це повідомляє видання Житомир.інфо.

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Засідання перенесли

Справу розглядали у Богунському районному суді Житомира. Засідання мали розпочати з допиту експерта. Вже на початку засідання адвокати захисту клопотали перед судом викликати Анатолію Захаренку швидку допомогу через погане самопочуття.

Спочатку суддя оголосив перерву, але за 40 хвилин вирішив перенести засідання на 24 лютого.

Обвинуваченого госпіталізували

Медики вирішили госпіталізувати Анатолія Захаренка через високий тиск. Адвокати обвинуваченого заявили, що він має проблеми зі здоров'ям, але йому не надається належна медична допомога.

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"У Анатолія Петровича проблеми з серцем. На жаль, нині у медичному закладі, який в установі тримання під вартою, не надається належна медична допомога", – заявив представник захисту Андрій Шкварко.

Він додав, що фактично надається медична допомога лише на папері.

"Ми зверталися з клопотанням, з відповідними запитами, проханнями до суду, з клопотанням про перевірку належного надання медичних препаратів та медичного лікування. У відповідь: майже все надається, деякі ліки замінені на аналоги, проте, як ми бачимо, фактично медичне лікування не надається належним чином" , – розповів Шкварко.

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Що відомо про трагедію

22 травня 2020 року орендар місцевого ставка поблизу села Новоселиця на Житомирщині розстріляв ветеранів війни з РФ, які приїхали відпочити та порибалити на місцевому ставку.

Усього, за даними слідства, їх було дев'ять осіб, включаючи орендаря ставка, громадянина 3. 1962 р.н. Після розпивання спиртних напоїв шестеро відпочиваючих лягли спати в хлівчику, що стояв на березі ставка. Двоє залишилися розпивати спиртні напої з орендарем ставка.

Орендар ставка, професійний мисливець, почав розстрілювати гостей з гладкоствольної мисливської рушниці марки ІЖ. Спочатку чоловік убив двох товаришів, які залишилися з ним. А потім він вирішив розправитися з шістьма сплячими.

Вижити вдалося лише одному чоловікові з компанії. Він, почувши постріли, встиг утекти в ліс, вийти до села та викликати поліцію.

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