Прямо посеред вулиці. У Чернівецькій області пенсіонер показував дітям статевий орган

У Чернівецькій області затримали 62-річного чоловіка, який розбещував малолітніх дівчаток. Зрештою зловмиснику обрали запобіжний захід.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної прокуратури.

62-річний чоловік посеред вулиці показував дівчаткам статевий орган. У підсумку правоохоронці його затримали та повідомили про підозру.

Зловмиснику обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 62 тис. грн.

У Сумській області 62-річний чоловік розбещував неповнолітню дівчинку. Суд засудив злочинця до 6 років позбавлення волі.

Як стало відомо, у гості до 62-річного чоловіка періодично приїжджав родич із малолітньою онукою, щоб попаритися у лазні.

Поки дідусь дівчинки був у лазні, його родич чинив із шестирічною дівчинкою розпусні дії. Близько року дитина мовчала, але потім зважилася розповісти матері.

Жінка негайно звернулася до поліції. Незважаючи на те, що обвинувачений заперечував свою провину, під час слідства факт розпусти підтвердився.

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