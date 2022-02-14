Відібрав останні гроші. Під Вінницею чоловік зґвалтував пенсіонерку (фото)

На Вінниччині чоловік зґвалтував жінку похилого віку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Тульчині Вінницької області затримали 42-річного раніше засудженого чоловіка, який жорстоко познущався з 73-річної жінки. Наразі зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

Деталі НП

11 лютого близько 16:00 до поліції звернулася мешканка Тульчина, яка повідомила, що на її матір напали.

На пенсіонерку напав чоловік, який намагався задушити її, зґвалтував та відібрав останні 3 тисячі гривень.

Потерпіла змогла описати нападника і поліцейським вдалося встановити особу підозрюваного. Протягом години його затримали в центрі Тульчина.

Зловмисник неодноразово раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Останнє його покарання – 5 років позбавлення волі за скоєння крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Що загрожує злочинцеві?

12 лютого затриманому повідомили про підозру та його взяли під варту. Наразі зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чоловік, який зґвалтував жінку похилого віку. Фото: ГУНП України

У Харкові рецидивіст зґвалтував 72-річну пенсіонерку

У Харкові чоловік напав на 72-річну місцеву мешканку. Він зґвалтував її та пограбував.

За даними правоохоронців, зловмисник жорстоко побив пенсіонерку, після чого затягнув її до підвалу. Зв'язавши жертву, він зґвалтував її, а потім відібрав гроші, документи та телефон потерпілої.