Не сподобалося, як зустріла з роботи. Під Києвом чоловік жорстоко вбив дружину

Чоловік забив дружину до смерті. / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Бровари Київської області сталася сварка між цивільним подружжям. УВ результаті 37-річний чоловік забив свою дружину до смерті.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

Цивільне подружжя із Вінниччини приїхало до Броварів на заробітки. У день трагедії між співмешканцями виник словесний конфлікт по телефону, який продовжився після повернення чоловіка з роботи. Він стверджує, що жінка зустріла його після роботи п'яною.

Під час сварки зловмисник декілька разів вдарив 40-річну жінку в обличчя, а потім штовхнув її. Постраждала впала на підлогу, розбила голову, а згодом через отримані травми померла.

Що буде з вбивцею

У пари залишилося двоє неповнолітніх дітей, які живуть з бабусею на Вінниччині.

Поліція затримала чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

На Львівщині чоловік жорстоко вбив вагітну дружину

У Львівській області в одному із сіл Самбірського під час конфлікту чоловік кілька разів ударив свою вагітну дружину ножем, завдавши смертельних поранень, після чого намагався перерізати собі горло.

10-річна дівчинка втекла до бабусі з дідусем та розповіла їм про те, що відбувається вдома, а вони у свою чергу повідомили про подію поліцейським. Коли поліцейські приїхали на місце події, то виявили мертвою 31-річну вагітну місцеву мешканку. Її 40-річного чоловіка з раною в області шиї було госпіталізовано.

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