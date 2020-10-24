Торговали оружием в ООС: СБУ разоблачила банду, в которую входили правоохранители (фото)

СБУ пресекла деятельность группировки, в которую входили правоохранители, и которая занималась незаконной оперативно-розыскной деятельностью, рейдерскими захватами, сбытом оружия и наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следователи отмечают, что в группировку входили бывшие и действующие правоохранители, бывшие бойцы добровольческих батальонов, представители криминальной среды и работники охранных компаний.

"Действующие правоохранители получали санкции на прослушивание, а их сообщники сбывали полученную информацию", – отмечают в Офисе генпрокурора.

/ Фото: Офис генпрокурора

Кроме этого, члены группировки занимались продажей специальных технических средств для негласного получения информации и трафика соединений абонентов мобильной связи.

Также они сбывали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества из ООС, принимали участие в рейдерских захватах, изготавливали и сбывали наркотические вещества, занимались вымогательством средств у предпринимателей и незаконным завладением имуществом.

/ Фото: Офис генпрокурора

Отмечается, что правоохранители провели 45 одновременных обысков в городах Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком по местам функционирования компаний и местам проживания организаторов и членов группировки.

"Изъято специальные технические средства, в том числе средства анонимной связи, компьютерную технику и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации и ведения незаконной оперативно-розыскной деятельности, а также боеприпасы и наркотические вещества", – отмечают в пресс-службе.

/ Фото: Офис генпрокурора

Сейчас двум организаторам сообщили о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств получения информации и несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерних сетей (ст. 263, ст. 359 и ст. 361 УК Украины).

Также двум активным участникам по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

/ Фото: Офис генпрокурора

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Ивано-Франковске деятельности "ботофермы", которая в течение трех лет помогала создавать фейковые профили в соцсетях и мессенджерах.

Также в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях.