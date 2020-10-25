Выборы в Ирпене: в одном из вузов курсантам предлагали "вознаграждение" за голоса

Стоимость одного голоса стоила более 1500 грн

Полицейские разоблачили, что в Ирпене курсантам Университета государственной фискальной службы Украины предлагали деньги за голоса.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что соответствующую деятельность организовал командир одного из факультетов вуза.

"Установлено, что по указанию командира, которое он изложил в мобильном приложении, курсанты должны были прийти на избирательный участок 25 октября по месту жительства, а именно на один из участков города Ирпень, и отдать свои голоса за соответствующих кандидатов в депутаты от определенной политической партии", – сообщают правоохранители.

Стоимость одного голоса составляла более 1500 грн.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателей). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

Ранее мы сообщали, что россиянин пытался устроить "карусели" на выборах в Одесской области.

Также напомним, в Одесской области задержали подозреваемого в подкупе избирателей.

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