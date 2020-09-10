Во Львовской области мать использовала малолетних детей для попрошайничества

Женщина использовала для попрошайничества дочерей в возрасти одного и восьми лет

Во Львовской области мать использовала своих детей для занятий нищенством – 26-летняя жительница одного из сел Дрогобычского района систематически попрошайничала в Трускавце.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, злоумышленница выбирала людные места и использовала дочерей в возрасте года и восьми лет, чтобы просить деньги у прохожих.

Старшая дочь постоянно находилась рядом с матерью, а меньшую дочь держала на руках. При этом она игнорировала элементарные нормы гигиены, как личной, так и своих детей, и не обеспечивала им нормальных условий для развития.

Следователи сообщили ей о подозрении по статье "использование малолетнего ребенка для занятий нищенством". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что под Киевом поймали банду, члены которой в форме сотрудников СБУ нападали на дорогие машины.

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