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Во Львове жестоко избили двоих стариков: один умер, второй в коме

14 сентября, 05:08

Руслан Ровик Руслан Ровик

Жертв обнаружили в заброшенном здании

Во Львове жестоко избили двоих пожилых мужчин, один из которых от побоев умер на месте, а второй оказался в больнице и находится в коме.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, жертв избиения обнаружили в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого.

"Было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В другой комнате этого же здания находился еще один мужчина с многочисленными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Копы выяснили личность погибшего – им оказался 70-летний львовянин, а также его товарища – 64-летнего жителя Львова. Медики предварительно установили, что мужчины были жестоко избиты.

"Проведенными мероприятиями было установлено, что телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, которые жестоко избили их", – добавили в полиции.

Были задержаны двое мужчин – 16-летний львовянин и его 18-летний товарищ из Жовковского района.

Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение", которая предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Харькове пьяный отец избил фельдшера скорой, которая приехала на помощь его четырехлетней дочери. В итоге – госпитализировать пришлось 28-летнего фельдшера "скорой". Пьяному дебоширу теперь грозят исправительные работы на срок до года.

Также напомним, в Ровно напали на врача "скорой", который приехал на вызов. Пока бригада спасала парня в автомобиле, его нетрезвый приятель набросился на женщину с кулаками. В результате нападения врач Елена Михайлова получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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Львов избиение побили

Источник: Сегодня

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