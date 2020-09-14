Во Львове жестоко избили двоих стариков: один умер, второй в коме

Во Львове жестоко избили двоих пожилых мужчин, один из которых от побоев умер на месте, а второй оказался в больнице и находится в коме.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, жертв избиения обнаружили в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого.

"Было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В другой комнате этого же здания находился еще один мужчина с многочисленными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Копы выяснили личность погибшего – им оказался 70-летний львовянин, а также его товарища – 64-летнего жителя Львова. Медики предварительно установили, что мужчины были жестоко избиты.

"Проведенными мероприятиями было установлено, что телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, которые жестоко избили их", – добавили в полиции.

Были задержаны двое мужчин – 16-летний львовянин и его 18-летний товарищ из Жовковского района.

Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение", которая предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.

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