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В Виннице мужчина выдумал разбойное нападение, чтобы не отдавать долг

9 сентября, 16:47

Руслан Ровик Руслан Ровик

"Актеру" грозят обвинения за ложное сообщение о преступлении

В Виннице мужчина выдумал историю о разбойном нападении, чтобы не возвращать долг знакомому, которому он должен был отдать 15 тысяч долларов.

По версии 34-летнего "актера", в центре города на него напал незнакомец с ножом и отобрал сумку с деньгами, сообщили в областном управлении Нацполиции.

История выглядела правдоподобной, поскольку "ограбленный" имел порез на шее, и его знакомый, который пришел за деньгами, сообщил о нападении полицейским.

Копы, выясняя обстоятельства происшествия, обратили внимание на то, что ранение было неглубоким и незначительным. Осматривая автомобиль, они обнаружили сумку, которую якобы отобрал нападавший. Позже нашли и нож, которым мужчина, как выяснилось, сам порезал себе шею.

"Потерпевший" путался в показаниях, не мог точно назвать место совершения преступления, а позже признался, что инсценировал нападение, чтобы не отдавать долг – денег у него не было.

Было открыто уголовное производство по статье "заведомо ложное сообщение о совершении преступления", которая грозит лишением свободы на срок до двух лет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров.

Также следователи киевской полиции завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом.

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Источник: Сегодня

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