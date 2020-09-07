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В Виннице машина влетела в толпу: ДТП попало на видео

7 сентября, 19:17

Руслан Ровик Руслан Ровик

Инцидент произошел в темное время суток на одной из улиц Винницы

В Виннице произошла серьезная тройная авария: BMW на большой скорости врезался в Mazda, которую толкали несколько человек.

Видео происшествия, которое случилось в микрорайоне Вишенька в ночь на 5 сентября, было опубликовано Ситуационным центром города.

Как видно на кадрах съемки, водитель Mazda не справился с управлением и врезался в опору светофора, повредив конструкцию и собственную машину. Когда прохожие, водитель и пассажир начали выталкивали машину с проезжей части, в нее на большой скорости врезалась BMW, которая после этого по инерции влетела в Fiat.

Людей, толкавших Mazda, ударом разбросало в разные стороны. В результате аварии 41-летнего водителя BMW, двоих пешеходов в возрасте 19 и 43 года с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

Внимание! Видео не для слабонервных, 18+

Напомним, недавно в Днепре произошла авария на проспекте Слобожанском. Тогда на дороге столкнулись Mitsubishi Lancer, Nissan Teana и Hyundai Accent.

Кроме того, ранее в этом же городе случилось лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Два человека погибли, еще трое – ранены.

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авария ДТП Винница

Источник: Сегодня

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