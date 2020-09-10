В Умани приняли решение по хасидам, устроившим дебош у могилы цадика Нахмана

В Умани приехавших из Израиля паломников-хасидов, которые устроили дебош на могиле цадика Нахмана, депортируют за пределы Украины.

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Как сообщил в своем Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, было принято решение выдворить наиболее активных нарушителей.

"В городе Умань группа молодых паломников, граждан Израиля, устроили дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения, предназначенные для упорядоченного прохода к святыне", - говорится в сообщении.

Также Геращенко отметил, что решение о выдворении двоих зачинщиков беспорядков приняли представители Национальной полиции и Миграционной службы.

Видео: Facebook Антона Геращенко

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"Если подобные хулиганские действия будут продолжаться со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы с территории Украины. Уважаемые паломники, помните – вы гости в Украине. Украинцы гостеприимный народ, но мы не потерпим с вашей стороны хамства и насилия", – резюмировал он.

Напомним, ранее в городе приняли решение установить карантинные "блокпосты" к приезду паломников, чтобы не допустить распространения инфекции. Также мы сообщали о том, что в этом году в Умани ждут около трех тысяч паломников-хасидов.

Кроме того, правительство Израиля просит Украину строго относиться к паломникам и следить за тем, чтобы они соблюдали меры безопасности, поскольку им предстоит вернуться домой, где также боятся вспышек инфекции.

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