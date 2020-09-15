В Одессе ребенок на детской площадке наткнулся на штырь и попал в реанимацию (видео)

Врачи не могут понять, что стало причиной комы

В Одессе на детской площадке 12-летний ребенок, игравший возле качелей, наткнулся на длинный металлический штырь.

Малыш оказался в реанимации, ему диагностировали 20-сантиметровое проникающее ранение и разрыв прямой кишки. Ребенок впал в кому, сообщает "Думская".

Как оказалось, металлический штырь установили родители, чтобы уберечь детей от удара качелей.

По словам родственников мальчика, малыш в состоянии болевого шока самостоятельно добрался до дома. Родители сразу вызвали скорую помощь. В больнице ему зашили рану и отпустили домой, однако ночью у ребенка открылось сильное кровотечение.

"Когда его привезли в больницу снова, у него было давление 80 на 40. Выяснилось, что у него разрыв прямой кишки. Его прооперировали", - отметили близкие малыша.

После операции мальчик начал идти на поправку, но в день выписки у него начались сильные судороги и вскоре он впал в кому. По словам врачей, у малыша "отключился" мозг.

Ребенка экстренно перевезли в областную детскую больницу. Сейчас он находится в состоянии комы, а врачи пока не выяснили, стало ли такое состояние последствием реакции на обезболивающее, или это столбняк, или во время ранения были задеты нервы.

Родители мальчика постоянно находятся у кровати сына и в полицию пока не обращались.

"Я прошу всех помочь распространить информацию, чтобы никто больше не выдумывал устанавливать на детских площадках самодельные конструкции, ведь виновных в нашей стране не найти. Кто будет отвечать? На детской площадке все конструкции должны быть сертифицированы, и подрядчики должны нести за это ответственность", - призвала родственница пострадавшего мальчика.

Позже стало известно, что штыри с детской площадки, где произошел инцидент, уже убрали.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Тернопольской области женщина утопила ребенка в уличном туалете. О происшествии копам сообщили врачи, которые госпитализировали женщину с послеродовыми травмами и сильным кровотечением.

А перед этим на курорте пьяная мать "забыла" дочь на аттракционах. Полиция оперативно разыскала ребенка.

Видео: Нацполиция

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