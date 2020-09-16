В Одессе двое парней избили копа и забрали его пистолет

В Одессе двое парней избили полицейского службы охраны, отобрали его оружие и мобильный телефон.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, нападавшими оказались приезжие – 22-летний житель города Остер в Черниговской области и 23-летний уроженца села Софиевская Борщаговка под Киевом.

Инцидент произошел на территории одного из государственных предприятий в Одессе – двое парней и девушка проникли в закрытую зону, где их встретил охранник и потребовал уйти.

Молодые люди игнорировали полицейского полиции и тот сделал предупредительный выстрел в воздух. В результате, молодые люди набросились на охранника, избили его и отобрали травматический пистолет и телефон.

Вскоре нападавших разыскали и задержали. Им готовятся объявить подозрения по статьям о "грабеже" и "насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа". Парням грозит до шести лет тюрьмы.

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Также напомним, в Ровно напали на врача "скорой", который приехал на вызов. Пока бригада спасала парня в автомобиле, его нетрезвый приятель набросился на женщину с кулаками. В результате нападения врач получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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