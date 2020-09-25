В Николаеве задержали мужчину за дачу взятки сотруднику СБУ

В Николаеве мужчина предлагал сотруднику СБУ взятку в размере 500 долларов.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.
36-летний житель Одессы предложил правоохранителю взятку, чтобы тот ускорил процесс проведения проверки в отношении двух граждан Ирака, которые должны были получить удостоверения от миграционной службы на постоянное место жительства в Украине.
По факту преступления открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Санкция статью предусматривает и конфискацию имущества.
Сейчас выясняются все детали инцидента.
Недавно новости "Сегодня" писали, что в Одесской области сотрудников таможни подозревают в вымогательстве денег.
Также недавно полицейские разоблачили чиновника Николаевского городского совета на вымогательстве и получении взятки.
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