В Николаеве задержали мужчину за дачу взятки сотруднику СБУ

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет

В Николаеве мужчина предлагал сотруднику СБУ взятку в размере 500 долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

36-летний житель Одессы предложил правоохранителю взятку, чтобы тот ускорил процесс проведения проверки в отношении двух граждан Ирака, которые должны были получить удостоверения от миграционной службы на постоянное место жительства в Украине.

По факту преступления открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Санкция статью предусматривает и конфискацию имущества.

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Сейчас выясняются все детали инцидента.

Фото: Нацполиция/Facebook

Недавно новости "Сегодня" писали, что в Одесской области сотрудников таможни подозревают в вымогательстве денег.

Также недавно полицейские разоблачили чиновника Николаевского городского совета на вымогательстве и получении взятки.

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