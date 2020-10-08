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В Николаеве пассажир маршрутки устроил стрельбу из-за сдачи

8 октября, 00:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мужчина угрожал водителю

В Николаеве пассажир маршрутного такси угрожал водителю пистолетом из-за того, что тот якобы не дал ему сдачу после оплаты проезда.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Предварительно известно, что конфликт между пассажиром и водителем возник из-за того, что водитель не отдал сдачу после оплаты за проезд. Тот начал нецензурно выражаться, затем оба вышли из микроавтобуса, где злоумышленник достал пистолет, угрожал им и выстрелил", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что водителю удалось обезвредить агрессивного пассажира и он удерживал его до приезда правоохранителей.

Водитель маршрутного такси не пострадал, 36-летнего хулигана доставили в участок и задержали, оружие направили на экспертизу.

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По происшествию начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве мужчина на мотоцикле, проезжая по улице, стрелял в направлении прохожих, ачерез некоторое время столкнулся с полицейским автомобилем.

Мы также сообщали, что в Николаевской области задержали мужчину, который убил свою 80-летнюю бабушку.

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маршрутка Николаев стрельба
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