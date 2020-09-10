В Мариуполе женщина съела квитанцию, чтобы не платить штраф (видео)

Женщина решила, что избежит штрафа, если съест документ

В Донецкой области сотрудники патрульной полиции Мариуполя стали очевидцами странного поведения женщины, на которую они составили протокол. Не желая платить деньги, нарушительница попросту съела бумагу, которые копы ей выдали для ознакомления.

Как сообщили в патрульной полиции города, женщину остановили за то, что она ехала с не пристегнутым ремнем безопасности.

При этом в полиции подчеркнули, что такой оригинальный ход не поможет нарушительнице избежать наказания.

"Виновница должна заплатить штраф в 51 гривню или обжаловать постановление в суде в десятидневный срок", - подчеркнули стражи порядка.

Интересно, что в комментариях под видео с этим происшествием мнения разделились. Некоторые считают, что полицейские довели "бедную женщину", а другие жалеют копов, которым приходится работать с "такими неадекватами".

Напомним, ранее в Киеве начали работу новые эвакуаторы, которые могут забрать автомобиль нарушителя всего за одну минуту. Власти надеются, что это решит проблему с парковкой в неположенных местах.

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