В Кривом Роге мужчина поджег возлюбленную

У пары произошел конфликт. Пострадавшую госпитализировали в больницу

В Днепропетровской области подожгли девушку - она в больнице. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина поджег свою девушку. Пострадавшая осталась жива.

Об этом сообщает издание "Свои".

Реклама

Подробности ЧП

20 февраля в Терновском районе по улице Жемчужной между нетрезвыми возлюбленными случился конфликт. Во время ссоры 35-летний мужчина зажигалкой поджег волосы 28-летней сожительнице.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. У нее обгорели лицо, голова и руки.

Реклама

Квартира, в которой случился поджог. Фото: "Свои"

Поджог беременной девушки в Кривом Роге

Стали известны новые подробности жуткого происшествия в Кривом Роге, где 17-летний парень поджег свою беременную сожительницу.

"У девушки 50% тела в ожогах, она находится в больнице в тяжелом состоянии. У полиции сейчас даже нет возможности опросить ее, чтобы выяснить причину конфликта. О ее ребенке известно, что он не пострадал", – рассказала "Сегодня" спикер полиции Кривого Рога Оксана Лесонен.

Реклама

Правоохранители задержали парня. По месту его проживания провели обыск, в ходе которого копы изъяли оружие.