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СЕГОДНЯ Криминальные новости

В Кривом Роге мужчина поджег возлюбленную

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 февраля, 13:29
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У пары произошел конфликт. Пострадавшую госпитализировали в больницу
В Днепропетровской области подожгли девушку - она в больнице. Фото: коллаж "Сегодня"
В Днепропетровской области подожгли девушку - она в больнице. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина поджег свою девушку. Пострадавшая осталась жива.

Об этом сообщает издание "Свои".

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Подробности ЧП

20 февраля в Терновском районе по улице Жемчужной между нетрезвыми возлюбленными случился конфликт. Во время ссоры 35-летний мужчина зажигалкой поджег волосы 28-летней сожительнице.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. У нее обгорели лицо, голова и руки.

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Квартира, в которой случился поджог. Фото: "Свои"

Поджог беременной девушки в Кривом Роге

Стали известны новые подробности жуткого происшествия в Кривом Роге, где 17-летний парень поджег свою беременную сожительницу.

"У девушки 50% тела в ожогах, она находится в больнице в тяжелом состоянии. У полиции сейчас даже нет возможности опросить ее, чтобы выяснить причину конфликта. О ее ребенке известно, что он не пострадал", – рассказала "Сегодня" спикер полиции Кривого Рога Оксана Лесонен.

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Правоохранители задержали парня. По месту его проживания провели обыск, в ходе которого копы изъяли оружие.

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