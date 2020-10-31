В Киевской области от взрыва боеприпасов погиб человек

Инцидент произошел во время фасовки ящиков с капсюлями для снаряжения патронов

В Бородянском районе Киевской области от взрыва при фасовке боеприпасов на частном дворе погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Местный житель села Озера на основании соответствующего договора с одним из обществ хранил во дворе капсюли к нарезному оружию. При фасовке боеприпасов произошел взрыв и погиб работник", – говорится в сообщении.

Так, 48-летнего владельца домохозяйства, где произошла трагедия, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и специалисты подразделения взрывотехнической службы.

"По предварительным данным, разнорабочий во время фасовки ящиков с капсюлями для снаряжения патронов к нарезному оружию пытался открыть ящик с помощью шлифовальной угловой машины. В результате взрыва 50-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", – говорят правоохранители.

При осмотре домохозяйства работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли шлифовальную машинку, образцы капсюлей и другие вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 267 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами). Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 12 лет.

Напомним, в Харьковской области в результате взрыва серьезно пострадал девятилетний мальчик.

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