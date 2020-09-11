В Киеве из-за "минеров" закрыли центральные станции метро

Поступил звонок о "минировании" станций "Крещатик" и "Льва Толстого"

В Киеве закрыли на вход и выход две центральные станции метрополитена – "Крещатик" и "Льва Толстого", а также пересадки на них.

Об этом сообщили на официальной странице метрополитена в Twitter.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

В полиции сайту "Сегодня" заявили: не исключают, что "заминировать" школу мог кто-нибудь из учеников, чтобы не ходить на уроки.

"Шутников ищем. Возможно, это кто-то из учеников срывает занятия в гимназии", – предположили копы.

Также мы сообщали, что в Киеве в одном из учебных заведений 1 сентября началось не с праздничной линейки – неизвестные сообщили о минировании гимназии.

Видео: Киев Оперативный

Напомним, не так давно в Киеве из-за минирования ограничили работу Центрального ж/д вокзала.

Также напомним, что в начале августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в центре Киева, заявив, что в его рюкзаке находится взрывчатка. Мужчину задержали, взрывчатку не нашли.

А ранее в Киеве произошел взрыв возле станции метро "Шулявская". Тогда пострадали четыре человека.

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