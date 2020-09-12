В Киеве разоблачили международный канал торговли людьми

В Киеве полицейские разоблачили международный канал торговли людьми. Гражданин Турции вместе с женой вербовал молодых девушек, которые оказались в сложной финансовой ситуации, и отправляли их за границу для сексуальной эксплуатации.

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Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, по данным расследования, злоумышленник "устраивал" женщин на работу за границей, скрывая от них истинный характер "служебных обязанностей".

"41-летний уроженец Турции разработал преступный план, согласно которому путем обмана вербовал девушек для трудоустройства за границей, но не сообщал о действительном виде работы и условиях, а именно – предоставлении сексуальных услуг за деньги. Также он привлек к этой деятельности свою 37-летнюю жену", - заявила следователь полиции Анастасия Андронова.

Целью преступной группы оказалось создание условий долговой кабалы для девушек. После этого, угрожая их здоровью и жизни, женщин вынуждали оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение.

Кроме того, супруги наладили связь с еще тремя людьми, которые организовали сексуальную эксплуатацию женщин за границей.

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Следователи завершили досудебное расследование по статье "торговля людьми", которая грозит фигурантам тюремным сроком от 8 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Напомним, мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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