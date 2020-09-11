В Киеве патрульные задержали подозреваемого в серии ночных нападений (видео)

В Киеве патрульные задержали мужчину, которого подозревают в совершении целой серии нападений, совершенных на протяжении одной ночи.
Как сообщили в столичной полиции, первый вызов поступил около двух часов ночи – копов вызывали на улицу Докучаевскую, в Соломенском районе.
"Заявители сообщили, что слышат крики и просьбы о помощи. Автопатрули мгновенно прибыли на место и были поражены увиденным. У одного из мужчин была откушена фаланга пальца, а другой имел травмы головы. По словам потерпевших, мужчина накинулся на своего отца и откусил ему часть пальца", - говорится в сообщении.
Также выяснилось, что сосед прибежал на помощь, но нападавший нанес ему серию ударов по голове металлической лопаткой для обуви, а потом сбежал. Им обоим понадобилась помощь медиков.
Позже патрульные получили еще один вызов – в частный сектор неподалеку: обнаженный мужчина разбил собакой окно и проник в дом, а потом напал на 66-летнюю женщину. От шума проснулся ее муж и попытался защитить жену, но незнакомец схватил нож со стола и нанес им десяток ударов, а потом сбежал.
Копы оказали раненому первую помощь и вызвали коллег на поиски нападавшего.
"Нашли мужчину за 20 минут. Он сидел на подоконнике четвертого этажа заброшенного дома. Патрульные задержали его и передали следственно-оперативной группе", - резюмировали в полиции.
Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров.
Также следователи киевской полиции завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом.
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