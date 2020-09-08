В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату на АЗС

Мужчина разозлился, что ему не продали алкоголь

В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату на автозаправке. Как оказалось, его "обидели" продавцы, отказавшись продать алкоголь в неурочное время.

Как сообщили в столичной полиции, злоумышленник держал в руках предмет, похожий на взрывное устройство и запугивал сотрудников.

Инцидент произошел на проспекте Лобановского. Сотрудники заправки заявили копам, что один из посетителей ведет себя агрессивно и угрожает взорвать заведение.

На вызов немедленно отправился наряд полиции охраны, специалисты-взрывотехники и следственно-оперативная группа.

По словам представителя следственного отделения Голосеевского управления полиции Артема Баранова, прибывшие на место происшествия копы заметили мужчину, который держал в руках предмет, похожий на гранату.

"Нарушитель объяснил стражам порядка, что на заправке ему не продали спиртное в запрещенное законом время, потому он решил угрожать работникам подрывом заведения", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался ранее не судимый 42-летний киевлянин. Его задержали.

"Согласно акту взрывотехников, с места происшествия изъяли пиротехническое средство – страйкбольную гранату", – добавили в полиции.

Фигуранту уже сообщили о подозрении по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". В суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева в правительственном квартале у Офиса президента на улице Банковой полиция задержала мужчину с "предметом, похожим на гранату".

Напомним, в конце августа в Луганской области, на оккупированной территории в селе Кипучем из-за взрыва гранаты во дворе частного дома семилетний ребенок получил тяжелые травмы ноги.

Кроме того, в Одессе неизвестные забросали гранатами автомобиль, за рулем которого находился глава областного подразделения "Международной Антикоррупционной Ассамблеи" Анатолий Коломиец.

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