В Киеве мужчина продавал "виртуальные" защитные маски

В Киеве мужчина продавал "виртуальные" медицинские маски и заработал на этом около 500 тысяч гривен.

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Как сообщили в столичной прокуратуре, ему инкриминируют обвинения по статье о мошенничестве.

"Сообщено о подозрении 34-летнему мужчине по факту совершения мошеннических действий, в результате которых нанесен ущерб на сумму почти 500 тысяч гривен", - заявили в прокуратуре.

Как стало известно, в феврале 2020 года, в начале пандемии коронавируса подозреваемый с целью наживы под видом продажи защитных медицинских масок купил фирму и оформил ее на подставное лицо. После этого разместил на популярных сайтах объявления о продаже медицинских масок.

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В объявлении о продаже масок, которых не было в наличии у продавца, он заявил, что расчеты за товар ведутся только в безналичном виде.

Пострадавшие перечисляли деньги на счет фиктивного предприятия, однако товар им не отправлялся, контактные телефоны выключались, электронные почтовые ящики удалялись.

"В результате неправомерных действий нанесен ущерб 12 организациям и 8 гражданам на общую сумму почти 500 тыс. гривен. Среди пострадавших – две благотворительные организации и два государственных медицинских учреждения, которые осуществляют лечение и реабилитацию людей и выполняют важнейшую социальную функцию во время борьбы с пандемией COVID-19", - заявили в прокуратуре.

В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие эпизоды его преступной деятельности.

Напомним, что в марте, после введения жесткого карантина, в общественный столичный транспорт не пускали людей без масок, справок с места работы и специальных билетов. Также для проезда закрывали метрополитен. В конце мая транспорт открыли для всех пассажиров.

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Позже, с 17 августа, в столице ужесточили карантин. В КГГА назвали сферы, которых коснулось ужесточение, и уточнили, что общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – должны перевозить пассажиров только в количестве мест для сидения.

О том, как запускали транспорт в столице, смотрите в сюжете:

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