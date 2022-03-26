В Италии мужчина поджег украинку с ребенком, которые прятались от войны

В Италии сожитель убил 23-летнюю украинку Анастасию Бондаренко, которая приехала туда с маленькой дочкой прятаться от войны. Мужчина поджег квартиру, в которой была девушка с ребенком. Девочку удалось спасти.
Об этом пишет OBOZREVATEL.
Знакомая девушки рассказала, что Анастасия встречалась с 26-летним Дмитрием Трембачем, который жил в Киеве. Парень давно ездил на заработки в Европу.
Летом прошлого года у Дмитрия возникли проблемы с правоохранителями. Он оказался в розыске из-за наркотиков.
"Настя дала ему все свои сбережения для того, чтобы он уехал в Италию. И она решила тоже ехать с ним. Я узнала об этом уже в последний момент, когда они чуть ли не садились в автобус. Она так его спасала, потому что влюбилась. Они уехали, а вернулись уже в ноябре", – сказала подруга.
Когда 24 февраля началась война Анастасия вместе с дочкой уехала к Дмитрию в Италию.
Как произошло убийство
10 марта между парой произошел скандал. В результате инцидента Дмитрий разлил на полу в кухне бензин и поджег помещение. Получилось так, что маленькая дочка украинки оказалась в одной стороне квартиры, а Настя была заблокирована в ванной.
На суде 5-летняя дочка рассказала, что она первой заметила огонь, а Дима в это время сидел в другой комнате и не помогал им с мамой спасаться. Девочка бросилась звать на помощь. Ее услышала соседка и забрала, но добраться до Насти было невозможно.
Что стало причиной скандала
Как рассказывали на суде в Италии, когда выбирали меру пресечения для Дмитрия, Анастасия хотела от него уйти. Причиной были его ревность и жесткий характер. Он бил Анастасию и был недоволен, что она приехала в Италию.
Дмитрий также написал сообщение маме Насти: "Стерва, теперь ты их долго не услышишь". Мама спрашивала, что с дочерью. Потом он прислал второе смс: "Я сжег Анастасию, можешь купить цветы на похороны".
Мама Насти собралась и поехала в Италию, где обратилась в полицию. Итальянский суд взял под арест мужчину, хотя Дмитрий собирался выехать в Киев и говорил, что его в момент пожара не было в квартире и он не совершал преступление.
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