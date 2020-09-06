В Днепре мужчина бросил гранату в сторону дома, есть раненые

В Днепре вечером 6 сентября мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое людей, которые в результате взрыва получили телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.
"Событие произошло 6 сентября около 18:00 возле одного из домов по улице Баженова в г. Днепр. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое мужчин", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Амур-Нижнеднепровский отделения полиции, спасатели и работники взрывотехнической службы.
По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната РГД-5.
Бросившего гранату мужчину задержали, его подозревают в покушении на умышленное убийство, открыто соответствующее уголовное производство.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк