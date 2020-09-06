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  1. Криминальные новости

В Днепре мужчина бросил гранату в сторону дома, есть раненые

6 сентября, 22:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Полиция задержала подозреваемого

В Днепре вечером 6 сентября мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое людей, которые в результате взрыва получили телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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"Событие произошло 6 сентября около 18:00 возле одного из домов по улице Баженова в г. Днепр. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое мужчин", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Амур-Нижнеднепровский отделения полиции, спасатели и работники взрывотехнической службы.

По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната РГД-5.

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Бросившего гранату мужчину задержали, его подозревают в покушении на умышленное убийство, открыто соответствующее уголовное производство.

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взрыв Днепр граната раненые
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