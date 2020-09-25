В Черновицкой области произошло смертельное ДТП: погиб 60-летний водитель (фото)

В Черновицкой области в Хотинском районе произошло смертельное ДТП.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.

В селе Колинковцы 60-летний водитель трактора перевозил груз, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате мужчина погиб на месте происшествия.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Реклама Фото: Нацполиция/Facebook

Недавно на трассе Львов – Шегини произошло масштабное ДТП, в результате которого два человека погибли и еще двое получили ранения.

Также недавно в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, а еще один без сознания попал в больницу.

Новости "Сегодня" писали о том, что в Ивано-Франковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей.

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