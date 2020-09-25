Українська
$ 28,25
32,89
  1. Криминальные новости

В Черновицкой области произошло смертельное ДТП: погиб 60-летний водитель (фото)

25 сентября, 05:02

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

60-летний мужчина погиб на месте происшествия

В Черновицкой области в Хотинском районе произошло смертельное ДТП.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.

В селе Колинковцы 60-летний водитель трактора перевозил груз, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате мужчина погиб на месте происшествия.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Фото: Нацполиция/Facebook
Реклама

Фото: Нацполиция/Facebook

Недавно на трассе Львов – Шегини произошло масштабное ДТП, в результате которого два человека погибли и еще двое получили ранения.

Также недавно в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, а еще один без сознания попал в больницу.

Новости "Сегодня" писали о том, что в Ивано-Франковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария ДТП Черновцы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одесской области к драке школьниц
В Одесской области к драке школьниц "присоединилась" мать одной из девочекОдесса
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)Происшествия
Под Киевом мужчина
Под Киевом мужчина "утонул", чтобы получить 200 млн страховкиПроисшествия
В Днепре любовник-
В Днепре любовник-"альпинист" застрял на 11-м этаже (фото)Днепр
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте Кернеса
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте КернесаПолитика
В Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины с ножницами в шее
В Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины с ножницами в шееПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять