Угроза взрыва моста Метро в Киеве: "минера" выпустили из психбольницы

Мужчину, который "заминировал" мост Метро в Киеве – жителя города Вишневое Виталия Ткаленко – отпустили из психиатрической больницы. Ему назначили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Соответствующее решение приняла следственная судья Днепровского райсуда столицы Оксана Бирса, заявила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, сообщает "Украинская правда".

Как стало известно, было рассмотрено ходатайство следователя, который просил изменить подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей.

"Экспертиза установила, что он вменяем, поэтому пока отсутствуют основания удерживать его в специализированном учреждении по оказанию медицинской помощи. … Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - заявила Максимец.

Она добавила, что уголовное производство находится на завершающей стадии и вскоре будет направлено в суд.

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Ткаленко грозят обвинения по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия".

Напомним, 1 июня мужчина пришел на мост Метро с пакетом и сообщил полиции об угрозе взрыва. В итоге движение на мосту перекрыли, а на место происшествия приехал спецназ. Мужчину задержали.

По факту минирования моста Метро открыто уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

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