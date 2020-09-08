Українська
$ 27,75
32,81
  1. Криминальные новости

Угроза взрыва моста Метро в Киеве: "минера" выпустили из психбольницы

8 сентября, 19:37

Руслан Ровик Руслан Ровик

Мужчину перевели на круглосуточный домашний арест

Мужчину, который "заминировал" мост Метро в Киеве – жителя города Вишневое Виталия Ткаленко – отпустили из психиатрической больницы. Ему назначили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Реклама

Соответствующее решение приняла следственная судья Днепровского райсуда столицы Оксана Бирса, заявила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, сообщает "Украинская правда".

Как стало известно, было рассмотрено ходатайство следователя, который просил изменить подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей.

"Экспертиза установила, что он вменяем, поэтому пока отсутствуют основания удерживать его в специализированном учреждении по оказанию медицинской помощи. … Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - заявила Максимец.

Она добавила, что уголовное производство находится на завершающей стадии и вскоре будет направлено в суд.

В тренде
Угроза взрыва моста Метро в Киеве: "минера" выпустили из психбольницы
Реклама

Ткаленко грозят обвинения по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия".

Напомним, 1 июня мужчина пришел на мост Метро с пакетом и сообщил полиции об угрозе взрыва. В итоге движение на мосту перекрыли, а на место происшествия приехал спецназ. Мужчину задержали.

По факту минирования моста Метро открыто уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев СИЗО мост метро минирование минер психбольница домашний арест
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харькове вспышку коронавируса зафиксировали в психбольнице
В Харькове вспышку коронавируса зафиксировали в психбольницеХарьков
В Киеве авто вылетело на летнюю террасу McDonald's: есть раненые
В Киеве авто вылетело на летнюю террасу McDonald's: есть раненыеПроисшествия
В Умани избили паломника-хасида (фото)
В Умани избили паломника-хасида (фото)Другие регионы
В Киеве сообщили о минировании гимназии (видео)
В Киеве сообщили о минировании гимназии (видео)Происшествия
В Украине хотят увеличить размер алиментов, изменив способ взыскания долгов
В Украине хотят увеличить размер алиментов, изменив способ взыскания долговУкраина
В Киеве легковушка сбила трех девушек на
В Киеве легковушка сбила трех девушек на "зебре": ДТП попало на видеоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять