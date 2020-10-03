Требовал миллиард: в Запорожье полицейские задержали "минера" всех электростанций Украины

"Минер" находится на лечении в местной психбольнице

В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать все электростанции в Украине.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

2 октября в одну из дежурных частей полиции в Запорожской области поступило сообщение от неизвестного о том, что все электростанции на территории Украины заминированы. При этом мужчина требовал передать ему один миллиард долларов по указанному адресу.

В Нацполиции сообщают, что правоохранители, взрывотехники и кинологи провели проверку Днепровской гидроэлектростанции. Взрывчатки не нашли.

Сотрудники СБУ установили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Как выяснилось, ложное сообщение о заминировании предоставил житель города Васильевка 1974 года рождения, который проходит лечение.

Начато досудебное расследование. Действия злоумышленника квалифицировали по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

Также 21 сентября в Киеве после сообщения о "минировании" останавливали работу Центрального железнодорожного вокзала.

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