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СЕГОДНЯ Криминальные новости

Тело было в бетоне шесть лет. В квартире Киева дочь нашла мумию матери

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 11:56
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В полиции пока не знают о причине смерти женщины, которую раньше считали пропавшей без вести
На месте происшествия работали полицейские
На месте происшествия работали полицейские / Фото: Коллаж: Сегодня

В Соломенском районе столицы женщина обнаружила в квартире тело своей матери, пропавшей шесть лет назад.

Об этом написал OBOZREVAТEL.

Как обнаружили тело?

Как стало известно, Оксане Сивак в 2016 году было 43 года. 2 января она якобы вышла из дома и пропала. В октябре 2016 года ее признали пропавшей без вести.

13 февраля 2022 года 29-летняя дочь пропавшей в материнской квартире по ул. Нежинской (Соломенский район) на балконе нашла ящик, залитый бетоном. Из него шел неприятный запах, женщина вызывала правоохранителей. Они открыли ящик – в нем лежало мумифицированное тело женщины.

Примечательно, что все эти годы квартира не стояла пустой, в ней жили. Под подозрение попал мужчина, с которым встречалась Оксана – уроженец Донецкой области. Его разыскивают.

Что сказали в полиции?

В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что такой случай действительно был. Мумифицированное тело выявили в одной из квартир в Соломенском районе.

"На место выезжала следственно-оперативная группа района и главного управления полиции. На данный момент полицейские изъяли тело и отправили на проведение ряда экспертиз, чтоб установить личность умершей и узнать окончательную причину смерти. По данному факту открыто уголовное производство – умышленное убийство. На данный момент полицейские проводят комплекс всех необходимых мероприятий, что расследовать это преступление", – сообщили в полиции Соломенского района.

Но в полиции не называют улицу и адрес дома, где обнаружили залитое в бетон тело.

"Тело находилось в квартире в ящике. Рядом жили люди. Мы не разглашаем адрес, где это произошло. Также личность погибшей до сих пор не идентифицировано. Тело выявили жильцы квартиры, когда делали ремонт", – сообщили нам в полиции Соломенского района.

В Киеве возле жилого дома нашли труп

В Киеве на улице Ивана Выговского нашли тело.

По предварительной информации, тело принадлежит девушке. Его обнаружили в поле, недалеко от жилого дома на улице Ивана Выговского, 24в. На месте инцидента работали правоохранительные органы.

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