Стрельба в кафе под Киевом: полиция задержала гражданина России

У подозреваемого ранее уже были проблемы с законом

После стрельбы в кафе Украинки полицейские задержали гражданина России, причастного к этой стычке.

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Как сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел, задержан 32-летний мужчина, у которого ранее уже были проблемы с законом.

"Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Меру пресечения ему изберет суд", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в перестрелке участвовали 22 человека, в том числе местные жители, приезжие из Киева, в том числе граждане Российской Федерации. Тогда "гости" открыли стрельбу из травматического оружия, а местные ответили огнем из охотничьих ружей.

Напомним, ранее полицейские установили, что среди участников конфликта в Украинке были граждане России. По данным расследования, причиной перестрелки оказался бытовой конфликт.

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В Одессе мужчина открыл огонь по шумным соседям. Конфликт, закончившийся стрельбой, возник из-за громкой музыки, пострадали два человека.

А в Киеве, возле станции метро "Левобережная", мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

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