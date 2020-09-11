Страшное ДТП под Киевом: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала водителя грузовика, которого подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия в Бориспольском районе. В аварии погибли пять человек и еще 20 получили ранения.
Как сообщили в областном управлении полиции в Киевской области, 21-летний шофер грузовика DAF на трассе Киев – Харьков спровоцировал аварию с участием трех автомобилей.
"Полиция задержала водителя грузового автомобиля, … он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос объявления подозрения правонарушителю. Меру пресечения для задержанного водителя изберет суд", – говорится в сообщении.
По факту ДТП открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения", она грозит лишением свободы на срок до 10 лет.
Напомним, 11 сентября на автодороге Киев – Харьков – Должанский столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли пять человек.
Ранее мы сообщали, что на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. Подробнее об аварии смотрите в видеосюжете:
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