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  1. Криминальные новости

Страшное ДТП под Киевом: полиция задержала подозреваемого

11 сентября, 18:58

Руслан Ровик Руслан Ровик

В аварии погибли пять человек, еще 20 получили ранения

Полиция задержала водителя грузовика, которого подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия в Бориспольском районе. В аварии погибли пять человек и еще 20 получили ранения.

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Как сообщили в областном управлении полиции в Киевской области, 21-летний шофер грузовика DAF на трассе Киев – Харьков спровоцировал аварию с участием трех автомобилей.

"Полиция задержала водителя грузового автомобиля, … он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос объявления подозрения правонарушителю. Меру пресечения для задержанного водителя изберет суд", – говорится в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения", она грозит лишением свободы на срок до 10 лет.

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Напомним, 11 сентября на автодороге Киев – Харьков – Должанский столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли пять человек.

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Ранее мы сообщали, что на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. Подробнее об аварии смотрите в видеосюжете:

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Киев ДТП грузовик арест киевская область смертельное ДТП Бориспольский район

Источник: Сегодня

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