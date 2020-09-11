СБУ разоблачила наркоторговцев: продавали метадон по всей Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, которая занималась масштабным производством и продажей психотропов в западных и центральных регионах Украины.

Как сообщили в спецслужбе, в группировку входили жители Львовской и Киевской областей. Они создали лабораторию по синтезу психотропов в одном из населенных пунктов Житомирской области.

"Ежемесячно злоумышленники производили почти пять килограммов наркотиков на более чем три миллиона гривен по теневым расценкам. Запрещенные вещества сбывали оптовыми партиями наркодилерам. "Клиентам" наркотики доставлялись курьерами", - отметили в СБУ.

Троих ключевых участников группировки задержали во время сбыта "товара" на 45 тысяч гривен. Было проведено 10 обысков по месту жительства и в нарколаборатории во Львовской, Житомирской и Киевской областях, и изъято почти 10 килограммов метадона.

Было открыто уголовное производство, задержанным уже сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Видео: СБУ

Ранее мы сообщали, что в Одесской области блокировали контрабанду сигарет на десятки миллионов гривен. Весь товар хранился на одном складе.

Также напомним, сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили контрабандную поставку наркотиков в Россию. Украинец пытался передать своим московским друзьям более четырех килограммов кокаина.

А на Закарпатье обнаружили контрабанду янтаря – смотрите видео.

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