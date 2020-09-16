СБУ разоблачила подпольный "колл-центр": мошенники украли миллионы с банковских карт

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, участники которой воровали деньги с банковских счетов. При этом жертвами мошенничества стали не только украинцы, но и иностранцы.

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Как сообщили в СБУ, преступную схему организовали трое жителей Мелитополя. В центре города они организовали подпольный колл-центр, где "работали" 54 оператора.

Выдавая себя за сотрудников банков, они звонили клиентам финансовых учреждений и получали у них закрытую информацию – о CVV-кодах, номерах и пин-кодах банковских карт. После получения доступа злоумышленники переводили деньги на свои банковские счета.

"По оперативной информации, действуя по такой схеме, участники группировки ежемесячно похищали более трех миллионов гривен", – заявили в СБУ.

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В помещении колл-центра провели обыск, было изъято 124 единицы компьютерной техники, 6 – телекоммуникационного оборудования, почти 60 тысяч гривен, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Было открыто уголовное производство по статьям "несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и компьютерных систем" и "мошенничество". Сейчас решается вопрос объявления подозрений организаторам схемы.

Напомним, ранее мы разбирались в том, как финансовые пирамиды заманивают и дурачат украинцев. В недавно нашумевшем скандале с B2B Jewelry выяснилось, что украинцы успели отдать в эту "мышеловку" 250 млн долларов.

Также мы сообщали о новой мошеннической схеме, с помощью которой со счетов украинцев через интернет-приложения выкачивают немалые суммы.

Больше об этом смотрите в сюжете "Сегодня":

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