С металлоискателями и пистолетом: в зоне ЧАЭС задержали сталкеров

В Чернобыльской зоне пограничники Житомирского отряда вместе с полицией задержали двух мужчин и женщину, которые имели с собой металлоискатели и пистолет.

Об этом сообщили в пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Двое мужчин и женщина, жители столицы, незаконно проникли в зону с целью экстремального туризма" , – отметили в МВД.

Нарушители имели с собой металлоискатели и лопаты, кроме того, у одного из мужчин наряд обнаружил травматический 9-мм пистолет марки ПМ-Т, и три магазина, снаряженные патронами к нему.

Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета киевлянин не было.

В отношении задержанных составили административные протоколы по ст.46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

Для выяснения всех обстоятельств дела полицейские изъяли травматическое оружие и боеприпасы.

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения полиция и пограничники во время патрулирования вблизи Села Мартыновичи обнаружила двух нарушителей – 27-летнюю американку из Лос-Анджелеса и 31-летнего киевлянина. Они сталкерами проникли в зону для необычного свидания.

Отметим, по 2019 Чернобыльскую зону отчуждения посетило рекордное количество визитеров – 124 000 человек. На увеличение потока посетителей повлияло множество факторов: сериал "Чернобыль", значительно популяризировал данное направление во всем мире, создание дополнительной инфраструктуры, слаженность в работе службы обеспечения посещения зоны отчуждения, меры безопасности на существующих и новых маршрутах.

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