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Резонансное ДТП на Майдане: водителю объявили подозрение

31 октября, 12:16

Мария Журенко Мария Журенко

Ему грозит 10 лет тюрьмы

Водителю внедорожника Land Rover, который в центре Киева совершил резонансное ДТП, и сбил шесть человек, двое из которых погибли, объявили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"По согласованию Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 66-летнему водителю иномарки, совершившему масштабное дорожно-транспортное происшествие в центре Киева со смертельными последствиями", – сообщили в прокуратуре.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Известно, что водителя задержали – он находится в больнице под охраной. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в результате случившегося погибли два человека, еще несколько человек получили телесные повреждения.

Также мы публиковали видео момента столкновения. На записи видно, как водитель иномарки на скорости проехался по тротуару и вскоре въехал в остановку общественного транспорта.

А еще мы собрали все подробности смертельной аварии.

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