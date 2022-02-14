Расстрел семерых ветеранов АТО под Житомиром: суд перенесли

Медики решили госпитализировать обвиняемого Анатолия Захаренко из-за высокого давления

Адвокаты обвиняемого в расстреле ветеранов войны с РФ заявили, что у мужчины проблемы со здоровьем / Фото: Коллаж: Сегодня

В мае 2020 года в Житомирской области были расстреляны семеро ветеранов войны с РФ, которые приехали отдохнуть и порыбачить на местном пруду. Сегодня, 14 февраля, во время судебного заседания по делу об убийстве, обвиняемого Анатолия Захаренко госпитализировали.

Об этом сообщает издание Житомир.инфо.

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Заседание перенесли

Дело рассматривалось в Богунском районном суде Житомира. Заседание должны были начать с допроса эксперта. Уже в начале заседания адвокаты защиты ходатайствовали перед судом вызвать Анатолию Захаренко скорую помощь из-за плохого самочувствия.

Сначала судья объявил перерыв, но через 40 минут решил перенести заседание на 24 февраля.

Обвиняемого госпитализировали

Медики решили госпитализировать Анатолия Захаренко из-за высокого давления. Адвокаты обвиняемого заявили, что у него проблемы со здоровьем, но ему не предоставляется надлежащая медицинская помощь.

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"У Анатолия Петровича проблемы с сердцем. К сожалению, в настоящее время в медицинском учреждении, которое в учреждении содержания под стражей, не оказывается надлежащая медицинская помощь", - заявил представитель защиты Андрей Шкварко.

Он добавил, что фактически оказывается медицинская помощь только на бумаге.

"Мы обращались с ходатайством, с соответствующими запросами, просьбами в суд, с ходатайством о проверке надлежащего предоставления медицинских препаратов и медицинского лечения. В ответе: почти все предоставляется, некоторые лекарства заменены на аналоги, однако, как мы видим, фактически медицинское лечение не предоставляется должным образом", — рассказал Шкварко.

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Что известно о трагедии

22 мая 2020 года арендатор местного пруда вблизи села Новоселица в Житомирской области расстрелял ветеранов войны с РФ, которые приехали отдохнуть и порыбачить на местном пруду.

Всего, по данным следствия, их было девять человек, включая арендатора пруда, гражданина 3. 1962 г.р. После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берегу пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором пруда.

Арендатор пруда, профессиональный охотник, начал расстреливать гостей из гладкоствольного охотничьего ружья марки ИЖ. Сначала мужчина убил двоих товарищей, которые с ним остались. А потом он решил расправиться с шестью спящими.

Выжить удалось только одному мужчине из компании. Он, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

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