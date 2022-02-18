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СЕГОДНЯ Криминальные новости

Прямо посреди улицы. В Черновицкой области пенсионер показывал детям половой орган

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 февраля, 14:32
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Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении
Мужчина развращал малолетних детей. Фото: коллаж "Сегодня"
Мужчина развращал малолетних детей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черновицкой области задержали 62-летнего мужчину, который развращал малолетних девочек. В результате злоумышленнику избрали меру пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной прокуратуры.

Подробности

62-летний мужчина посреди улицы показывал девочкам половой орган. В результате правоохранители его задержали и сообщили о подозрении.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 62 тысяч гривен.

Под Сумами пенсионер развращал шестилетнюю девочку

В Сумской области 62-летний мужчина развращал несовершеннолетнюю девочку. Суд приговорил преступника к 6 годам лишения свободы.

Как стало известно, в гости к 62-летнему мужчине периодически приезжал родственник с малолетней внучкой, чтобы попариться в бане.

Пока дедушка девочки был в бане, его родственник совершал с шестилетней девочкой развратные действия. Около года ребенок молчал, но потом решился рассказать матери.

Женщина немедленно обратилась в полицию. Несмотря на то, что обвиняемый отрицал свою вину, в ходе следствия факт развращения подтвердился.

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