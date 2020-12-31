Полиция обнаружила взрывное устройство у квартиры матери активиста Шабунина

Возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно прибывшие на вызов правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство. Там сейчас работают взрывотехники.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.
По предварительной информации, взрывное устройство состоит из двух гранат и черной коробки.
"Сегодня около 21:20 в городе Ровно правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство", - рассказали в полиции.
Было установлено, что в квартире проживает мать общественного активиста Виталия Шабунина.
На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа и оперативники.
Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и причастных к нему лиц.
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