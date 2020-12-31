Українська
$ 28,27
34,74
  1. Криминальные новости

Полиция обнаружила взрывное устройство у квартиры матери активиста Шабунина

31 декабря, 01:46

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На месте работают взрывотехники

Возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно прибывшие на вызов правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство. Там сейчас работают взрывотехники.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

По предварительной информации, взрывное устройство состоит из двух гранат и черной коробки.

"Сегодня около 21:20 в городе Ровно правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство", - рассказали в полиции.

Было установлено, что в квартире проживает мать общественного активиста Виталия Шабунина.

Реклама

На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа и оперативники.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и причастных к нему лиц.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

полиция взрывчатка активист взрывное устройство Шабунин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Сумской области учитель подрался со школьницей на уроке: оба обратились в полицию (видео)
В Сумской области учитель подрался со школьницей на уроке: оба обратились в полицию (видео)Другие регионы
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали "фаната СССР"Украина
Под Днепром задержали депутата: он был лидером вооруженной банды, нападавшей на фермеров
Под Днепром задержали депутата: он был лидером вооруженной банды, нападавшей на фермеровДнепр
Направил струю воды мужчине в лицо: на Волыни произошло странное убийство
Направил струю воды мужчине в лицо: на Волыни произошло странное убийствоЗапад
Церковь записал на дочь, землю – на зятя: во Львове священник
Церковь записал на дочь, землю – на зятя: во Львове священник "прихватизировал" храмУкраина
Массовая драка с резней: в троллейбусе на Троещину пьяные выясняли отношения (видео)
Массовая драка с резней: в троллейбусе на Троещину пьяные выясняли отношения (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять